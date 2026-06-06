Aggredito e accoltellato alla gola davanti alla stazione | paura all' alba a Milano

Un uomo di 39 anni è stato colpito al collo con un coltello intorno alle 5 del mattino di sabato in piazza Enrico Bottini, davanti alla stazione di Lambrate a Milano. La scena si è svolta all’alba, davanti a passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia sta indagando sul motivo dell’aggressione.

Un uomo di 39 anni è stato accoltellato al collo in piazza Enrico Bottini a Milano (davanti alla stazione di Lambrate) all’alba di sabato 6 giugno. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.L’aggressioneTutto è accaduto poco prima delle 5.30, come riportato dall’agenzia regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aggressore sfugge alla Polizia e cerca di colpirmi

Notizie e thread social correlati

Milano banlieue, 20enne accoltellato alla gola davanti al McDonald’s di via Farini in pieno giorno, ricercato un clochard - VIDEOUn giovane di 20 anni è stato accoltellato alla gola davanti a un ristorante fast food in via Farini, nel quartiere periferico di Milano.

Violenza in città. Accoltellato alla gola davanti a un barUn episodio di violenza si è verificato in città, dove un uomo è stato accoltellato alla gola davanti a un bar.

Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Ragazzo di 22 anni accoltellato alla stazione Certosa di Milano: la lite e l'aggressione; Omicidio a Roma, accoltellato alla gola: morto un uomo. Arrestato un 18enne; Milano è fuori controllo, Dal governo solo slogan: accoltellamento alla stazione di Certosa, è scontro sulla sicurezza.

E' morto durante la notte all'ospedale Fatebenefratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito a seguito di una lite scoppiata tra una decina di persone di nazional x.com

Aggredito e accoltellato (alla gola) davanti alla stazione: paura all'alba a MilanoÈ successo in piazza Bottini, davanti alla stazione di Lambrate, all'alba di sabato 6 giugno. Indaga la polizia ... milanotoday.it

Studente aggredito e accoltellato dal branco, il giudice: Agghiacciante disumanità. Chiani rideva quando ha saputo che rischiava la paralisiLo scrive il gup di Milano, Alberto Carboni, nelle motivazioni con cui lo scorso 20 maggio ha condannato a 20 anni l'esecutore dell'aggressione ai danni di Davide Cavallo, avvenuta lo scorso 12 ottobr ... today.it