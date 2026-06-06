Aggredito e accoltellato alla gola davanti alla stazione | paura all' alba a Milano

Da milanotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 39 anni è stato colpito al collo con un coltello intorno alle 5 del mattino di sabato in piazza Enrico Bottini, davanti alla stazione di Lambrate a Milano. La scena si è svolta all’alba, davanti a passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia sta indagando sul motivo dell’aggressione.

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Un uomo di 39 anni è stato accoltellato al collo in piazza Enrico Bottini a Milano (davanti alla stazione di Lambrate) all’alba di sabato 6 giugno. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.L’aggressioneTutto è accaduto poco prima delle 5.30, come riportato dall’agenzia regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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