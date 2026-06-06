Una donna è stata aggredita e ha subito un tentativo di rapina ieri in pieno giorno davanti a un centro commerciale. Un uomo, agitato, ha attaccato la vittima senza che nessuno intervenisse. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e nessuna persona presente ha cercato di aiutare o fermare l’aggressore. La donna ha riportato ferite e si trova sotto cure mediche. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Aggressione e tentata rapina in pieno giorno ai danni di una donna da parte di un uomo fuori di sé. È successo ieri, davanti a un centro commerciale. "Sono ancora sotto shock. La paura che ho provato è stata indescrivibile", racconta con voce tremante Debora, 49enne fiorentina, che ieri alle 9 di mattina davanti al centro Freeland-Uci Cinema di via del Cavallaccio è stata aggredita da un uomo descritto come alto, di colore, 30-40 anni, con le treccine, già noto in zona. "Mi sono vista arrivare addosso questo individuo che, urlando come una furia, continuava a ripetere: ‘Che c. guardi?’ mentre ero tranquillamente al telefono con un’amica e nemmeno lo guardavo – continua la donna –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredita davanti al centro commerciale: "Nessuno è intervenuto, che tristezza"

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Chinese dramaSpecial forces raid the criminal base, save hostages, and wipe out the gang

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