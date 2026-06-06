Affluenza alle urne | cresce la partecipazione all’elezione del Presidente della Provincia
Alle ore 12,00, 528 persone su 1.372 aventi diritto avevano già espresso la loro preferenza, pari al 38,48% degli elettori. La partecipazione cresce rispetto alle precedenti consultazioni di questa ora, con circa 13 punti percentuali in più. La maggior parte dei votanti si è recata alle urne entro metà mattinata, mentre i seggi sono ancora aperti. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Provincia.
Alle ore 12,00 hanno votato – complessivamente – 528 aventi diritto su 1.372, pari al 38,48% del corpo elettorale.La suddivisione nelle diverse fasceCosì nel dettaglio:Fascia A: 334 votanti su 884 – 37,78% Fascia B: 99 votanti su 256 – 38,67% Fascia C: 47 votanti su 130 – 36,15% Fascia D: 48. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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