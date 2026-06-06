Aeroporti Marcello FdI | Basta contrapporre Rimini e Forlì la Romagna faccia sistema sulle infrastrutture

Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha invitato a evitare divisioni tra Rimini e Forlì, sottolineando che la Romagna dovrebbe unire le forze sul fronte delle infrastrutture aeroportuali. Ha riferito che il dibattito riguardante l’ingresso della Camera di Commercio della regione nel capitale di Airiminum non deve alimentare divisioni tra le due città. L’obiettivo è promuovere un approccio condiviso per lo sviluppo aeroportuale della zona.

“La Romagna faccia sistema. Il dibattito sull’eventuale ingresso della Camera di Commercio della Romagna nel capitale di Airiminum non deve diventare una contrapposizione tra Rimini e Forlì. Sarebbe un errore politico e strategico. La vera questione è un’altra: la Romagna deve decidere se. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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