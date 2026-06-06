Addio a Denise Monari il commosso ricordo della comunità | Ci hai insegnato la gioia e il coraggio

Denise Monari, 41 anni, è deceduta martedì 2 all'ospedale di Cona. Originaria di Casumaro, era stata ricoverata negli ultimi giorni a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. La notizia ha suscitato un ricordo affettuoso nella comunità, che ha ricordato il suo insegnamento di gioia e coraggio.

Si è spenta all'ospedale di Cona martedì 2 Denise Monari, 41 anni, originaria di Casumaro. Negli ultimi giorni era stata ricoverata a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutto il territorio, tra amici, colleghi e nel mondo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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