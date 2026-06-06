Pollice è scomparsa a soli 63 anni; la famiglia non ha reso note le cause della morte, anche se alcune fonti parlano di una "breve malattia" È morta a 63 anni Camilla Pollice, Ceo di Saatchi & Saatchi Italia, storica agenzia di Publicis Group. Con lei scompare una protagonista assoluta della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Camilla Pollice, morta a 63 anni a Teramo la Ceo di Saatchi & Saatchi Italia, società parte di Publicis Groupe

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