Addio a Anthony Head star della serie cult ‘Buffy l’ammazzavampiri’

(Adnkronos) – Per milioni di spettatori in tutto il mondo era Rupert Giles, il colto e coraggioso 'Osservatore' che guidava Buffy Summers nella sua lotta contro vampiri, demoni e creature delle tenebre nella serie cult "Buffy l'ammazzavampiri" (1997-2003). Anthony Stewart Head, protagonista di una carriera lunga quasi mezzo secolo tra teatro, cinema e televisione, è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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