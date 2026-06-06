addio a anthony head il ricordo di sarah michelle gellar

L’attore inglese Anthony Stewart Head è morto a 72 anni a causa di complicanze legate alla polmonite. La notizia è stata comunicata da Sarah Michelle Gellar, che ha condiviso un messaggio di addio.

Addio a Anthony Head, l’attore che noi tutti ricordiamo per aver interpretato Giles in Buffy - L’ammazzavampiri. Il ricordo struggente di Sarah Michelle Gellar Si è spento all’età di 72 anni, a seguito delle complicazioni legate alla polmonite, l’attore inglese Anthony Stewart Head. A dare notizia della scomparsa dell’attore sono state le figlie attraverso una nota stampa diffusa alle testate inglesi, nella quale si legge: “Con il cuore pesante annunciamo la morte del nostro straordinario padre, Anthony Head. Si è spento serenamente a causa delle complicazioni di una polmonite, circondato dalla sua famiglia. È stato e sarà sempre un onore essere sue figlie e aver visto in prima persona l'impatto che lui e il suo lavoro hanno avuto su così tante persone". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Addio ad Anthony Head, morto l'attore di Buffy e Ted Lasso. Aveva 72 anni reddit

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