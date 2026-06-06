Accusata di atti persecutori contro il marito carabiniere | scatta l' assoluzione

Il tribunale di Brindisi ha assolto una donna dall'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex marito, un carabiniere. La sentenza ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare che la donna abbia commesso atti persecutori. La decisione si basa sulla valutazione delle evidenze presentate durante il processo. La donna è stata quindi prosciolta dall'accusa.

BRINDISI - “Il fatto non sussiste”: per il tribunale di Brindisi non ci furono gli atti persecutori nei confronti dell'allora marito, carabiniere. Lunedì 1 giugno 2026, è stata assolta una 44enne, finita a processo per l'accusa di stalking. Il pm aveva derubricato l'accusa in “minacce”, chiedendo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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