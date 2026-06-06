A YoutopicFest di Rondine, un partecipante ha discusso di “inquietudine della sicurezza” affrontando temi come disarmo, difesa e deterrenza. L’evento si svolge il 6 giugno 2026 e si inserisce nel contesto di tensioni crescenti legate al ritorno della guerra e alla corsa agli armamenti. La discussione ha coinvolto vari relatori e pubblico, focalizzandosi sulle sfide attuali in materia di sicurezza internazionale.

Arezzo, 6 giugno 2026 – Nel tempo de l ritorno della guerra e della corsa agli armamenti, Rondine Cittadella della Pace si conferma uno dei luoghi più originali del dibattito pubblico italiano: non uno spazio di neutralità astratta, ma un’area di confronto reale tra opposti, dove visioni anche radicalmente diverse accettano di misurarsi sui temi della pace, della sicurezza, del disarmo, della difesa e della deterrenza. È questo il valore emerso ieri allo Youtopic Fe st, nel panel “L’inquietudine della sicurezza: tra disarmo, difesa e deterrenza”, che ha riunito nella cittadella aretina voci del mondo religioso, istituzionale, pacifista, diplomatico e industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A YoutopicFest di Rondine anche Leonardo, per parlare di “inquietudine della sicurezza: tra disarmo, difesa e deterrenza”

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