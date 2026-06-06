A Monza torna la tradizione | la Rievocazione storica e quella mummia che diventa protagonista
A Monza si svolge nuovamente la rievocazione storica, un evento che ricostruisce atmosfere e personaggi del passato, con particolare attenzione alla figura di una mummia che diventa protagonista. L’evento coinvolge la città e i suoi abitanti, riportandoli indietro nel tempo fino al 1400, con riferimenti alla regina Tedolinda e alle origini storiche locali. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e include ricostruzioni e rappresentazioni che richiamano le tradizioni e la storia monzese.
É l’evento più atteso dell’anno. L’evento che catapulta Monza e i monzesi nel passato. L’evento che riporta alle origini, dalla regina Tedolinda alla Monza del 1400. Conto alla rovescia per l’edizione 2026 del Rievocazione storica, un appuntamento nato oltre 40 anni fa dalla passione per la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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