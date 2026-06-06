A Monza torna la tradizione | la Rievocazione storica e quella mummia che diventa protagonista

Notizia in breve

A Monza si svolge nuovamente la rievocazione storica, un evento che ricostruisce atmosfere e personaggi del passato, con particolare attenzione alla figura di una mummia che diventa protagonista. L’evento coinvolge la città e i suoi abitanti, riportandoli indietro nel tempo fino al 1400, con riferimenti alla regina Tedolinda e alle origini storiche locali. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e include ricostruzioni e rappresentazioni che richiamano le tradizioni e la storia monzese.