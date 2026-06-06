A lezione da nonno Enzo 200 alunni alla Capanna del Drago per conoscere la Romagna di un tempo

Notizia in breve

Durante una visita, circa 200 studenti si sono recati presso la Capanna del Drago, dove hanno incontrato un anziano, noto come nonno Enzo. L’obiettivo era far conoscere ai ragazzi aspetti della cultura agricola e delle tradizioni rurali della Romagna di un tempo. L’iniziativa è stata promossa dalla famiglia proprietaria dell'Azienda Idraulica Schiumarini, con il supporto di un istituto scolastico e dell’amministrazione comunale. La visita ha coinvolto studenti di diverse età, interessati a scoprire aspetti storici e culturali locali.