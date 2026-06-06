a bogliasco nel levante genovese ci sono le surfsistas

P rima ancora di bere il caffè al mattino, Carola, Giada, Serena e Francesca danno un’occhiata alle App meteo. Se è in arrivo una perturbazione – sottotesto: vento e mareggiate – si scrivono nella chat di gruppo “Surfsista” (crasi tra surf e sister,“sorelle”): se una di loro è disponibile, s’infilano la muta e entrano in mare con la tavola sottobraccio incastrando impegni professionali, i bimbi e la scuola. D’estate, s’incontrano al largo anche prima dell’alba: p er ragioni di sicurezza balneare, non si può fare surf tra le 7 e le 19. «Non siamo mai le stesse in acqua perché sincronizzarsi è complicato, ma tutte, lì dentro, ci immergiamo in un momento tutto nostro, dove anche solo quaranta minuti sono uno spazio di libertà assoluto» riflette Giada Lagorio, 38 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Bogliasco, nel levante genovese, ci sono le "surfsista,s"

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Ci sono Serena Brancale, Levante, Delia, Clara e Sarah Toscano, tra i nuovi singoli del 3 aprileIl 3 aprile sono stati pubblicati diversi nuovi singoli, con un focus particolare sulle artiste donne.

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Buongiorno mattinieri di questo venerdì..Novembrinoincredibile in Piemonte ...nevicato..qua Liguria tempo veramente uggioso...buona colazione con calma..foto web ieri..Nuvoloni..a Levante...un.buon quasi week.. x.com

Bogliasco, capotreno aggredita: stava cercando di sedare una rissa tra passeggeriGenova – A Bogliasco il treno regionale 32087, partito da Ventimiglia e diretto a Sestri Levante, questa mattina si sarebbe dovuto fermare soltanto un minuto: invece è rimasto lì per più di un’ora, ... ilsecoloxix.it