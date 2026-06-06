Il 6 giugno 1992, David Bowie e Iman si sono sposati a Firenze. La cerimonia si è svolta nella città toscana, attirando attenzione per la coppia famosa. La loro relazione, iniziata nel 1990, ha portato al matrimonio dopo circa due anni. La coppia ha condiviso momenti di vita privata e pubblica, rimanendo insieme fino alla scomparsa del musicista nel 2016. La cerimonia a Firenze è rimasta una delle tappe più note della loro storia.

Firenze, 6 giugno 2026 – " Il domani appartiene a chi lo sente arrivare ". Mai come nel caso di David Bowie uno slogan coniato per promuovere un disco, Heroes del 1977, cattura l'essenza di lui come artista e come uomo, la cui eredità non sta solo nelle hit che ci ha lasciato, ma anche nell’abilità di reinventarsi e di aprire a nuove possibilità di espressione. Scelse Firenze per pronunciare il suo "Sì", quel 6 giugno del 1992. La città del resto aveva infatti un significato speciale per la coppia, che vi aveva trascorso la prima vacanza estiva, apprezzandone l'arte, la bellezza e la qualità della vita. Mister David Robert Jones, vero nome di David Bowie, e la top model Iman Abdulmajid si unirono in matrimonio nella chiesa anglicana di San Giacomo, in via de' Rucellai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - 6 giugno 1992, David Bowie e Iman ‘ieri’ sposi. Quel matrimonio da sogno a Firenze

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Si parla di: 6 giugno 1992, David Bowie e Iman ‘ieri’ sposi. Quel matrimonio da sogno a Firenze; Sabato 6 giugno.