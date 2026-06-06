24 edizioni quotidiane | arriva il Videogiornale con l’avatar di Casalino
È stato annunciato un nuovo Videogiornale con 24 edizioni quotidiane, che utilizzerà un avatar di Casalino. La redazione non ha ancora specificato come garantirà l’accuratezza delle notizie automatizzate. Non sono state comunicate le rubriche che copriranno tutte le edizioni giornaliere del servizio.
? Punti chiave? In Breve LaSintesi.online introduce il nuovo Videogiornale con 24 edizioni quotidiane condotte dall’avatar di Casalino. Il nuovo Videogiornale di LaSintesi.online inizierà a trasmettere 24 edizioni giornaliere condotte dall’avatar di Rocco Casalino per presidiare l’intero arco della giornata informativa. Questo progetto mira a seguire costantemente lo sviluppo di politica, economia, cronaca, giustizia, esteri e attualità attraverso un flusso continuo di aggiornamenti. Il servizio sarà accessibile direttamente sul sito web della testata e su tutti i canali social, garantendo una presenza costante per gli utenti. La strategia prevede una pubblicazione ogni ora, esattamente al minuto 30 di ogni sessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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