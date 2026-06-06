212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri | in Trentino 300 arresti in un anno

In Trentino, i Carabinieri sono intervenuti nell’85% dei reati denunciati. Nei primi mesi del 2025, hanno sequestrato più di 250 chilogrammi di sostanze stupefacenti e hanno effettuato circa 300 arresti. L’Arma ha celebrato il 212° anniversario della fondazione.

In Trentino i Carabinieri intervengono nell’85% dei reati denunciati e, soltanto nei primi mesi del 2025, hanno sequestrato oltre 250 chilogrammi di sostanze stupefacenti effettuando circa 300 arresti. Sono alcuni dei numeri emersi durante le celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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