Zverev è il primo finalista al Roland Garros

Alexander Zverev ha vinto il suo match in quattro set contro Mensik e si è qualificato come primo finalista del Roland Garros maschile 2026. Ora affronterà uno tra Cobolli e Arnaldi nella finale.

Il tedesco batte Mensik in 4 set e sfiderà uno fra Cobolli e Arnaldi PARIGI (FRANCIA) - Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros maschile 2026. Il 29enne tedesco, seconda testa di serie, ha messo fine alla corsa di Jakub Mensik, numero 26 del seeding, per 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore di gioco e domenica sfiderà per il titolo il vincente della semifinale tutta italiana fra Flavio Cobolli - che con l'eliminazione di Mensik è sicuro di entrare nella Top Ten Atp da lunedì - e Matteo Arnaldi: tre successi su tre nei confronti col sanremese (tutti nel 2025 ma sempre sul veloce), mentre col 24enne romano è avanti 3-1, avendolo battuto lo scorso anno proprio a Parigi e poi sull'erba di Halle mentre in questa stagione Cobolli si è imposto sulla terra di Monaco prima di cedere a Madrid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Zverev primo finalista

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