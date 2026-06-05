Zootecnia in Friuli | innovazione e giovani per il futuro del settore
Una giornata dedicata alla zootecnia in Friuli ha visto giovani agricoltori e tecnici confrontarsi su come le nuove tecnologie possano migliorare il benessere degli animali nelle stalle. Sono stati discussi anche i ruoli delle competenze necessarie per gestire l’economia circolare nel settore agricolo, con interventi che hanno evidenziato l’uso di strumenti innovativi e pratiche sostenibili. La discussione ha coinvolto diverse figure del settore, senza interventi di figure istituzionali.
Come possono le nuove tecnologie garantire il benessere animale nelle stalle?. Quali competenze servono ai giovani per gestire l'economia circolare agricola?. Perché il nuovo formaggio Grant Furlan può proteggere l'economia locale?. Cosa rischia il paesaggio friulano senza un ricambio generazionale in azienda?.? In Breve Convegno Farò l’allevatore ospitato presso l'Istituto tecnico agrario di Cividale del Friuli. Lancio del nuovo formaggio Grant Furlan prodotto con latte certificato friulano. Necessità di competenze tecniche per gestire economia circolare e benessere animale. Formazione specializzata per prevenire il vuoto generazionale nelle aziende agricole regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Spazio e innovazione: al via il forum che disegna il futuro del settoreOggi si apre ufficialmente la settima edizione del New Space Economy Expoforum presso la Fiera di Roma.
Cosmoprof Worldwide Bologna 2026: tra innovazione, ricerca a e visione del futuro del settore beautyDal 26 al 29 marzo 2026, Bologna ha ospitato Cosmoprof Worldwide, un evento internazionale dedicato al settore della bellezza.
Argomenti più discussi: Fedriga, l’allevamento è il pilastro del patrimonio enogastronomico locale; Cividale, confronto sulla zootecnia Fvg tra giovani allevatori e filiera del latte.
Allevamento: Fedriga, pilastro per tutela territorio e produzioniA Cividale il convegno su valori e prospettive della zootecnia in Fvg. Zannier: Bilanciare sostenibilitÃ economica e ambientale con valorizzazione benessere animale Cividale del Friuli, ... ilgazzettino.it
Zootecnia: Zannier, risultati progetto Sissar portano innovazioneSperimentate le recinzioni virtuali nei pascoli di montagna Udine, 20 feb - Il progetto Sissar dimostra come innovazione tecnologica, sostenibilitÃ ambientale e valorizzazione delle produzioni ... ilgazzettino.it