Zootecnia in Friuli | innovazione e giovani per il futuro del settore

Notizia in breve

Una giornata dedicata alla zootecnia in Friuli ha visto giovani agricoltori e tecnici confrontarsi su come le nuove tecnologie possano migliorare il benessere degli animali nelle stalle. Sono stati discussi anche i ruoli delle competenze necessarie per gestire l’economia circolare nel settore agricolo, con interventi che hanno evidenziato l’uso di strumenti innovativi e pratiche sostenibili. La discussione ha coinvolto diverse figure del settore, senza interventi di figure istituzionali.