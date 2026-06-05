Vlahovic Juve addio senza rinnovo | davvero non c’era un’altra soluzione? – VIDEO

Dusan Vlahovic non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, segnando la fine del suo rapporto con la squadra. La decisione non è legata solo a questioni economiche, ma anche a fattori legati a strategie sportive e future. La società non ha annunciato ufficialmente alternative o piani per il calciatore. La conclusione del contratto avviene senza accordi di prolungamento, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento.

di Chiara Aleati Il mancato rinnovo di Vlahovic svela il nodo, non solo economico, ma anche tecnico. Il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus apre una domanda pesante: i bianconeri potevano davvero permettersi di arrivare alla rottura? Nel format “Sì o No?” sul canale YouTube di Juventus News 24, Chiara Aleati ha messo al centro un punto preciso: non tanto il valore assoluto dell’attaccante serbo, quanto la difficoltà di trovare oggi un sostituto più affidabile, più adatto e meno costoso. Secondo le ultime ricostruzioni, dopo l’incontro alla Continassa non è stato trovato l’accordo per il prolungamento e Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus a parametro zero a fine giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

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