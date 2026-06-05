Visita guidata sulle figure femminili del Barocco nelle chiese forlivesi del centro storico
Sabato 6 giugno alle 16, si svolge una visita guidata sulle figure femminili del Barocco nelle chiese del centro storico. L'iniziativa, promossa dal circolo Acli e dall’unità pastorale, parte dalla Chiesa di Ravaldino in corso Diaz. La passeggiata si concentra sull’arte barocca e le raffigurazioni femminili all’interno degli edifici religiosi della città. La partecipazione è aperta e gratuita.
Il circolo Acli "Lamberto Valli" Aps in collaborazione con l'unità pastorale del Centro Storica organizza una visita guidata sabato 6 giugno dalle 16 con partenza dalla Chiesa di Ravaldino in corso Diaz sulle figure femminili dell'arte barocca nelle chiese forlivesi. Condurrà la visita la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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