Virus Andes | simulazioni matematiche indicano basso rischio di epidemia

Simulazioni matematiche mostrano un basso rischio di diffusione del virus Andes. Nonostante sia clinicamente letale, la sua trasmissione tra persone è limitata. L'isolamento di circa metà dei pazienti infetti risulta efficace nel bloccare la diffusione del virus. Le analisi indicano che la sua capacità di trasmettersi è molto inferiore rispetto ad altri agenti virali. La ricerca si concentra su come contenere la diffusione, dato il suo alto tasso di mortalità.

Perché questo virus è clinicamente letale ma difficilmente epidemico?. Come può l'isolamento di metà dei pazienti bloccare la trasmissione?. Quali differenze biologiche impediscono al virus Andes di diffondersi rapidamente?. Quanto tempo hanno le autorità per intervenire prima del contagio?.? In Breve Contagi stimati sotto i 50 casi entro quattro mesi dall'inizio sintomi.. Isolamento rapido di almeno il 50% dei pazienti garantisce estinzione trasmissione.. Studio pubblicato sulla rivista scientifica Eurosurveillance da ISS e Fondazione Bruno Kessler.. L'Hantavirus Andes presenta alta mortalità individuale nonostante la bassa diffusione collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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