Un uomo, noto per aver vinto una somma milionaria con un biglietto, è stato investito da un’auto mentre pedalava in bicicletta. Dopo l’incidente, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite sono risultate troppo gravi. La vittima, conosciuta per il suo comportamento altruista, è deceduta poco dopo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un uomo che aveva vissuto una storia di straordinaria fortuna e altruismo è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava in bicicletta. La vittima era stata protagonista, in passato, di un gesto eroico e di una vincita milionaria alla lotteria nazionale. Pochi giorni prima di ottenere una somma pari a un milione di sterline, aveva salvato la vita a un agente di polizia colpito da un infarto, praticandogli le manovre di rianimazione in un momento di emergenza su un mezzo pubblico. La vittima è Anthony Canty, 39 anni, residente in Essex, nel Regno Unito. L’uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si recava al lavoro in bicicletta nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vincita milionaria con un biglietto, ora il tragico annuncio su di lui

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