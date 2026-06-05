Vincita milionaria con un biglietto ora il tragico annuncio su di lui

Da thesocialpost.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo, noto per aver vinto una somma milionaria con un biglietto, è stato investito da un’auto mentre pedalava in bicicletta. Dopo l’incidente, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite sono risultate troppo gravi. La vittima, conosciuta per il suo comportamento altruista, è deceduta poco dopo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo che aveva vissuto una storia di straordinaria fortuna e altruismo è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava in bicicletta. La vittima era stata protagonista, in passato, di un gesto eroico e di una vincita milionaria alla lotteria nazionale. Pochi giorni prima di ottenere una somma pari a un milione di sterline, aveva salvato la vita a un agente di polizia colpito da un infarto, praticandogli le manovre di rianimazione in un momento di emergenza su un mezzo pubblico. La vittima è Anthony Canty, 39 anni, residente in Essex, nel Regno Unito. L’uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si recava al lavoro in bicicletta nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

vincita milionaria con un biglietto ora il tragico annuncio su di lui
© Thesocialpost.it - Vincita milionaria con un biglietto, ora il tragico annuncio su di lui
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ULTIM’ORA SKY- L’annuncio sulla panchina è un assist a De Laurentiis: sarà lui il sostituto di Conte?

Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto ora arriva direttamente in chatTrenord ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione che consente ai viaggiatori di ricevere i biglietti tramite WhatsApp.

Temi più discussi: Entra nel bar e ne esce ricco: gratta e vince due milioni di euro in centro a Udine; Bagnolo, vincita milionaria al Gratta e Vinci; Eurojackpot: colpo da oltre 1,3 milioni a Trezzano, vinti con una giocata da soli 2 euro; BAGNOLO, VINCITA MILIONARIA AL GRATTA E VINCI.

vincita milionaria con unVincita straordinaria alle porte di Milano: oltre 1,3 milioni con una giocata da soli 2 euro all'EurojackpotIl colpaccio è stato realizzato a pochissimi chilometri dal capoluogo meneghino, precisamente a Trezzano sul Naviglio. È qui che, presso il punto di vendita Sisal Dp Cafè di via Circonvallazione 13, è ... milanotoday.it

La fortuna bacia il Salento, centrato un 5 da oltre 46mila euro a TiggianoGrande festa in Puglia: centrato un 5 al SuperEnalotto da oltre 46mila euro a Tiggiano. Ecco i dettagli della vincita ... leccenews24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web