Vilma Volcanes | Amo creare ponti tra persone e culture attraverso l’arte

Vilma Volcanes, avvocato, artista visiva, scrittrice e promotrice culturale, ha rilasciato un’intervista a Davide Zardi. In essa ha dichiarato di amare creare ponti tra persone e culture attraverso l’arte. La sua attività si concentra sulla promozione di iniziative culturali e sulla produzione artistica multidisciplinare. Non sono stati forniti dettagli su progetti specifici o altre dichiarazioni durante l’intervista.

Vilma Volcanes, avvocato, artista visiva multidisciplinare, scrittrice e promotrice culturale ha rilasciato un’intervista a Davide Zardi. Di seguito quanto dichiarato. Vilma, dove sei nata?. “Sono nata a San Juan de los Morros, nello Stato Guárico, in Venezuela.” Vilma, descrivici in due parole la tua città natale. “Tradizione e amore.” Di cosa ti occupi?. “Sono avvocato, artista visiva multidisciplinare, scrittrice e promotrice culturale. Sono inoltre fondatrice e presidente di FUNDACOLORES – Caminos de Colores Latinos por el Mundo, un’organizzazione dedicata alla promozione dell’arte, della cultura e dei valori umani.” Quali sono le tue passioni?. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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