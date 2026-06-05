VIDEO | Lo swing il bacio con Callum e la foto con Donatella Versace | grande festa in piazza per Dua Lipa

Notizia in breve

Dua Lipa ha partecipato a una festa in piazza, dove ha ballato lo swing con il marito Callum Turner e si è scattata una foto con Donatella Versace. Durante l'evento, ha condiviso momenti di festa, tra cui un bacio con Turner. L'artista è apparsa coinvolta in diverse attività pubbliche, tra cui la partecipazione a un evento di moda e musica.