VIDEO | Lo swing il bacio con Callum e la foto con Donatella Versace | grande festa in piazza per Dua Lipa
Dua Lipa ha partecipato a una festa in piazza, dove ha ballato lo swing con il marito Callum Turner e si è scattata una foto con Donatella Versace. Durante l'evento, ha condiviso momenti di festa, tra cui un bacio con Turner. L'artista è apparsa coinvolta in diverse attività pubbliche, tra cui la partecipazione a un evento di moda e musica.
Lo swing, il ballo sfrenato con il neo marito Callum Turner e poi il bacio, la foto con Donatella Versace. Festa grande a Palermo per il matrimonio della popstar Dua Lipa. Dopo la visita privata alla Galleria d'Arte Moderna e l'aperitivo riservato agli invitati, i riflettori si sono spostati in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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