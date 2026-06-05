Alle ore 20:25 del 5 giugno 2026, è stata diffusa una comunicazione da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio. La nota riguarda aggiornamenti sulla situazione del traffico e eventuali interventi in corso sulla rete stradale della zona. Non sono stati forniti dettagli specifici su incidenti o chiusure, ma l’aggiornamento si rivolge a cittadini e automobilisti in transito nella regione.

Astral infomobilità redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Napoli con code tra San Cesareo Valmontone stazione di Napoli cose per incidente invece sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione della Roma Napoli ci possiamo poi sul raccordo anulare con coda in carreggiata interna tra Polesine Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Casilina essere invece cose tra la Roma Fiumicino Cristoforo Colombo in uscita da Roma a disegnare uno anche rallentamenti sulla via Flaminia la vedo due punti e raccordo anulare In quest'ultima direzione da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 20:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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