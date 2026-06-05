Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 19 | 40

Da romadailynews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:40 del 5 giugno 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata fornita da Astral Infomobilità, un servizio regionale dedicato all'informazione sul traffico e sulle condizioni delle strade. La rete stradale presenta ancora alcune criticità che potrebbero influire sugli spostamenti, ma non sono stati segnalati incidenti o chiusure di rilievo. L'ente regionale continua a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale.

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