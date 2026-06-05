Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 5 giugno 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata fornita da Astral Infomobilità, un servizio regionale dedicato all'informazione sul traffico e sulle condizioni delle strade. La rete stradale presenta ancora alcune criticità che potrebbero influire sugli spostamenti, ma non sono stati segnalati incidenti o chiusure di rilievo. L'ente regionale continua a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo dalla Roma Napoli dove è stato risolto l'incidente in direzione Napoli rimangono però ancora code dal bivio Talla Roma Teramo e Valmontone other incidente anche sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione della Roma Napoli possiamo poi sul Raccordo Anulare coccodè carreggiata interna tra Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Casilina in esterna invece cose tra la Roma Fiumicino e Cristoforo Colombo in uscita da Roma a Sirignano anche cose sulla via Flaminia via due ponti e raccordo anulare In quest'ultima direzione da dare Antolini sono i pubblici da tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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