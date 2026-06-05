Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 5 giugno 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di Astral infomobilità ha comunicato lo stato delle strade e eventuali disagi, offrendo informazioni in tempo reale ai cittadini. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di rilievo, mentre alcune arterie presentano rallentamenti. La rete viaria resta monitorata per eventuali sviluppi o variazioni nel traffico.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Napoli dove è stato risolto l'incidente in direzione Napoli permangono però ancora code dal bivio tra la Roma Teramo e Valmontone cose per incidente anche sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione della Roma Napoli sulla A24 Roma Teramo con all'altezza della stazione con la Roma Napoli per difficoltà di uscire allo svincolo a causa di un incidente sulla Maremmana Inferiore ci possiamo fare sul Raccordo Anulare Concorde carreggiata interna tra Katia Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e ieri sera... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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