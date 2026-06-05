Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 5 giugno 2026, Astral infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità in città e nella regione Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e eventuali disagi. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure particolari al momento. L’aggiornamento riguarda l’intera rete stradale e autostradale, con particolare attenzione alle zone più trafficate durante le ore serali.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Napoli dove è stato risolto l'incidente in direzione Napoli permangono ancora chiedere sui dal vivo Tra l'altro Matera vuoi Valmontone ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Monte Porzio Catone sulla A24 roma-teramo cosa altezza dell' intersezione con la Roma Napoli per difficoltà di uscita allo svincolo a causa di un incidente sulla Maremmana Inferiore ci possiamo poi sul Raccordo Anulare concordo in carreggiata interna tra caccia l'aria e poi proseguendo tra Nomentana e Appia in esterna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 18:10Alle 18:10 del 6 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 18:40Il servizio di Astral Infomobilità segnala alcune variazioni sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio, aggiornate alle 18:40 del 6 maggio 2026.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 20 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 13:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare rallentamenti in esterna diramazione Roma Sud mentre l'interno abbiamo ... romadailynews.it

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