Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 18 | 10

Da romadailynews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:10 del 5 giugno 2026, Astral infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità in città e nella regione Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e eventuali disagi. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure particolari al momento. L’aggiornamento riguarda l’intera rete stradale e autostradale, con particolare attenzione alle zone più trafficate durante le ore serali.

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Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Napoli dove è stato risolto l'incidente in direzione Napoli permangono ancora chiedere sui dal vivo Tra l'altro Matera vuoi Valmontone ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Monte Porzio Catone sulla A24 roma-teramo cosa altezza dell' intersezione con la Roma Napoli per difficoltà di uscita allo svincolo a causa di un incidente sulla Maremmana Inferiore ci possiamo poi sul Raccordo Anulare concordo in carreggiata interna tra caccia l'aria e poi proseguendo tra Nomentana e Appia in esterna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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