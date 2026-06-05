Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 5 giugno 2026, Astral infomobilità ha comunicato un servizio sulla viabilità nella regione Lazio. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni del traffico o eventuali incidenti. La comunicazione riguarda le strade di Roma e delle zone limitrofe, senza indicazioni particolari su chiusure o rallentamenti. La segnalazione si inserisce tra le consuete aggiornamenti sullo stato delle strade, utili per i cittadini in transito nella zona.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della Roma Napoli dove si Segnala traffico bloccato in direzione Napoli per l'incidente con coda di 17 km dal bivio tra la Roma Teramo e Valmontone ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Monte Porzio Catone sulla A24 roma-teramo come altezza nell'intersezione con Roma Napoli per difficoltà di uscita allo svincolo a causa di un incidente sulla Maremmana Inferiore ci sentiamo poi sul Raccordo Anulare concordo in carreggiata interna tra case Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina in esterna... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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