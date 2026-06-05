Viabilità in Appennino oltre un milione di euro per la manutenzione delle strade provinciali
Oltre un milione di euro sono stati destinati alla manutenzione delle strade provinciali nell’Appennino modenese. Dopo gli interventi già avviati nel quadrante sud-est, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria proseguiranno e si estenderanno ad altre zone della regione. La Provincia ha confermato l’intenzione di intervenire per migliorare le condizioni delle strade e garantire una viabilità più sicura.
Avanti con la messa in sicurezza e la riqualificazione della rete viaria dell'Appennino modenese. Dopo gli interventi avviati nei giorni scorsi nel quadrante sud-est del territorio, i lavori di manutenzione straordinaria gestiti dalla Provincia sono pronti a espandersi. Dalle prossime settimane. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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