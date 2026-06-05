Viabilità in Appennino oltre un milione di euro per la manutenzione delle strade provinciali

Da modenatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre un milione di euro sono stati destinati alla manutenzione delle strade provinciali nell’Appennino modenese. Dopo gli interventi già avviati nel quadrante sud-est, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria proseguiranno e si estenderanno ad altre zone della regione. La Provincia ha confermato l’intenzione di intervenire per migliorare le condizioni delle strade e garantire una viabilità più sicura.

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Avanti con la messa in sicurezza e la riqualificazione della rete viaria dell'Appennino modenese. Dopo gli interventi avviati nei giorni scorsi nel quadrante sud-est del territorio, i lavori di manutenzione straordinaria gestiti dalla Provincia sono pronti a espandersi. Dalle prossime settimane. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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