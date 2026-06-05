Tre cittadini spagnoli, ubriachi, sono stati identificati come autori del furto della bandiera dell’Anpi a Verona. Il fatto aveva generato polemiche e richiami alle leggi Scelba e Mancino, con richieste di chiusura di sedi considerate neofasciste e manifestazioni di solidarietà. Non ci sono stati riferimenti a coinvolgimenti di altri soggetti o organizzazioni. La vicenda si è conclusa con l’identificazione dei responsabili e senza ulteriori sviluppi legali pubblicamente comunicati.

Il caso aveva suscitato un certo “allarme democratico”, con tanto di richiami alle «madri e ai padri costituenti», manifestazioni di solidarietà, richieste di applicazione delle leggi Scelba e Mancino e di chiusura di «tutte le sedi neofasciste». Oggi si scopre che la vandalizzazione della bandiera dell’Anpi, esposta sulla sede provinciale di Verona, non era stata «un gesto vile e vigliacco dove la matrice è chiaramente riconducibile a chi ha fatto dell’odio e discriminazione il proprio manifesto politico in questi anni», come sostenuto dalla sinistra, ma la bravata di tre studenti spagnoli ubriachi. Bandiera dell’Anpi rubata a Verona: a sinistra è stato subito “allarme democratico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Secoloditalia.it - Verona, ma quali «neofascisti»: a rubare la bandiera dell’Anpi sono stati tre spagnoli ubriachi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bandiera Verde 2026: quali sono le migliori spiagge per i bambini (e quali sono in Liguria)L'elenco delle spiagge Bandiera Verde 2026 include quelle riconosciute come adatte ai bambini.

Il presidente dell'Anpi choc: "Al corteo no alla bandiera di Israele, è un aggressore"Il presidente dell’Associazione partigiani ha affermato che la bandiera dello Stato di Israele non può essere presente al corteo nazionale per la...