Verona ma quali neofascisti | a rubare la bandiera dell’Anpi sono stati tre spagnoli ubriachi

Da secoloditalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre cittadini spagnoli, ubriachi, sono stati identificati come autori del furto della bandiera dell’Anpi a Verona. Il fatto aveva generato polemiche e richiami alle leggi Scelba e Mancino, con richieste di chiusura di sedi considerate neofasciste e manifestazioni di solidarietà. Non ci sono stati riferimenti a coinvolgimenti di altri soggetti o organizzazioni. La vicenda si è conclusa con l’identificazione dei responsabili e senza ulteriori sviluppi legali pubblicamente comunicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il caso aveva suscitato un certo “allarme democratico”, con tanto di richiami alle «madri e ai padri costituenti», manifestazioni di solidarietà, richieste di applicazione delle leggi Scelba e Mancino e di chiusura di «tutte le sedi neofasciste». Oggi si scopre che la vandalizzazione della bandiera dell’Anpi, esposta sulla sede provinciale di Verona, non era stata «un gesto vile e vigliacco dove la matrice è chiaramente riconducibile a chi ha fatto dell’odio e discriminazione il proprio manifesto politico in questi anni», come sostenuto dalla sinistra, ma la bravata di tre studenti spagnoli ubriachi. Bandiera dell’Anpi rubata a Verona: a sinistra è stato subito “allarme democratico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

verona ma quali neofascisti a rubare la bandiera dell8217anpi sono stati tre spagnoli ubriachi
© Secoloditalia.it - Verona, ma quali «neofascisti»: a rubare la bandiera dell’Anpi sono stati tre spagnoli ubriachi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bandiera Verde 2026: quali sono le migliori spiagge per i bambini (e quali sono in Liguria)L'elenco delle spiagge Bandiera Verde 2026 include quelle riconosciute come adatte ai bambini.

Il presidente dell'Anpi choc: "Al corteo no alla bandiera di Israele, è un aggressore"Il presidente dell’Associazione partigiani ha affermato che la bandiera dello Stato di Israele non può essere presente al corteo nazionale per la...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web