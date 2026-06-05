I laghi veneti e le località sulla costa si posizionano ai vertici della sostenibilità in Italia. Tra i laghi, uno si piazza in prima posizione, mentre altre due località costiere si distinguono per le pratiche di tutela ambientale. Caorle e Jesolo adottano misure specifiche per la protezione delle tartarughe marine, come aree di nidificazione e limitazioni alla navigazione. La classifica nazionale premia le aree che mostrano impegno nelle pratiche di conservazione e tutela del territorio.

Quali laghi veneti hanno conquistato i primi posti della classifica nazionale?. Come fanno Caorle e Jesolo a proteggere le tartarughe marine?. Perché il Lago del Mis è considerato un modello di sostenibilità?. Cosa deve fare la politica per mantenere questi standard ambientali?.? In Breve Lago del Mis secondo posto nazionale nella classifica ambientale.. Lago di Santa Croce raggiunge il quarto posto in graduatoria.. Caorle e Jesolo premiate come destinazioni amiche delle tartarughe marine.. Legambiente e Touring Club Italiano certificano i risultati della classifica.. Il Veneto guida la classifica delle Cinque Vele con l’eccellenza dei suoi laghi e della costa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto trionfa: laghi e costa ai vertici della sostenibilità

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