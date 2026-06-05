Veneto | i templi della colazione tra maestri e premi d’eccellenza

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Veneto, alcune pasticcerie hanno ricevuto il punteggio massimo di 95 centesimi nelle valutazioni sulla qualità della colazione. Questi riconoscimenti sono stati assegnati a esercizi che si distinguono per la qualità di prodotti come croissant burrosi e macaron. Le classifiche indicano i locali più apprezzati nella provincia di Padova, evidenziando le eccellenze del settore dolciario locale. I risultati sono stati pubblicati in una guida dedicata ai migliori templi della colazione della regione.

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Quali pasticcerie venete hanno ottenuto il massimo punteggio di 95 centesimi?. Dove trovare i migliori croissant burrosi e macaron della provincia di Padova?. Come fanno i maestri pasticceri a garantire la massima freschezza quotidiana?. A che ora bisogna presentarsi al bancone per non restare senza?.? In Breve Pasticceria Biasetto a Padova ottiene 95 punti e le Tre Torte.. Lucca Cantarin gestisce la Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche.. Denis Dianin a Selvazzano Dentro applica tecniche di ingegneria dolciaria.. Olivieri 1882 ad Arzignano eccelle con specialty coffee e nodini al cardamomo.. Le eccellenze del mattino in Veneto: una guida tra pasticcerie storiche e nuovi templi del gusto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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