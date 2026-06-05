Venerdì di libere a Montecarlo con le Ferrari in testa, le due monoposto occupano le prime posizioni. Hamilton si ferma al tempo più rapido, davanti a Leclerc. La sessione si conclude con i tempi più veloci registrati dai piloti in pista. Nessun incidente grave, ma il traffico in pista ha rallentato alcuni passaggi. La classifica vede Hamilton davanti, seguito da Leclerc e dai piloti delle scuderie di vertice.

Hamilton il più veloce di giornata davanti a Leclerc MONTECARLO (MONACO) - A Montecarlo esce il rosso, almeno al venerdì. Ferrari protagonista nella prima giornata del Gran Premio di Monaco, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc ai primi due posti in entrambe le sessioni di libere. Al mattino è il padrone di casa a far segnare il miglior tempo in 1'13'978, rifilando 226 millesimi al compagno di box, ma nelle FP2 sale in cattedra il sette volte campione del mondo, che ferma il cronometro a 1'13"026 precedendo Leclerc di 0"111. Terzo incomodo Max Verstappen, terzo sia nelle prime che nelle seconde libere: sarà alla fine di 0"168 il suo ritardo da Hamilton. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Venerdì in rosso nel Principato, le Ferrari dominano le libere

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