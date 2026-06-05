Vende alcolici a 14enni e 15enni | denunciato il gestore del minimarket

Da monzatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il gestore di un minimarket è stato denunciato dopo che gli agenti della polizia locale sono entrati nel negozio e hanno trovato alcuni ragazzini di 14 e 15 anni intenti ad acquistare e consumare bevande alcoliche. Durante l'intervento, sono stati sequestrati i prodotti e sono stati identificati i minorenni. Nessuna persona è rimasta ferita. L’attività del negozio sarà soggetta a verifiche e controlli ulteriori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quando gli agenti della polizia locale sono entrati nel minimarket hanno trovato alcuni ragazzini intenti ad acquistare e a bere bevande alcoliche. Il gestore del locale è stato denunciato.Che cosa hanno trovato gli agenti della localeIl fatto è accaduto nei giorni scorsi in un minimarket di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma: sorpreso a vendere super alcolici a minori, chiuso minimarket a GenzanoA Genzano, un minimarket di via Togliatti è stato chiuso per dieci giorni dopo essere stato scoperto a vendere superalcolici a minori.

Argomenti più discussi: Vende alcolici a 14enni e 15enni: denunciato il gestore del minimarket; Seregno, minimarket vende alcolici a minorenni: la Polizia locale denuncia il titolare; Spritz e birre serviti a studenti minorenni dopo la scuola: barista stangato; Contrasto alla vendita di alcolici ai minorenni, firmata un’ordinanza a Scandicci.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web