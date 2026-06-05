Vende alcolici a 14enni e 15enni | denunciato il gestore del minimarket

Notizia in breve

Il gestore di un minimarket è stato denunciato dopo che gli agenti della polizia locale sono entrati nel negozio e hanno trovato alcuni ragazzini di 14 e 15 anni intenti ad acquistare e consumare bevande alcoliche. Durante l'intervento, sono stati sequestrati i prodotti e sono stati identificati i minorenni. Nessuna persona è rimasta ferita. L’attività del negozio sarà soggetta a verifiche e controlli ulteriori.