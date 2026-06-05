Vede i poliziotti e scappa | il ciclista fermato e denunciato

Un ciclista ha visto i poliziotti e ha cambiato direzione, pedalando in modo accelerato. La pattuglia ha deciso di fermarlo e, dopo averlo raggiunto, lo ha denunciato. Il soggetto aveva invertito improvvisamente la marcia e poi ha cercato di scappare, ma è stato comunque bloccato. La corsa a tutta velocità si è conclusa con il suo fermo e la denuncia.

Quando ha visto la pattuglia della polizia di Stato ha invertito improvvisamente la marcia e ha iniziato a pedalare velocemente.É successo a Monza, nella notte tra il 3 e il 4 giugno. I poliziotti, insospettiti da quella manovra azzardata, hanno inseguito e fermato l’uomo, poi identificato in un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Scappa dalla polizia al posto di blocco!

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