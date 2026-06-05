Vanoli addio alla Fiorentina | ora è ufficiale

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha annunciato ufficialmente la separazione da Paolo Vanoli come allenatore. La decisione arriva al termine di una stagione complicata, durante la quale l’allenatore è riuscito a migliorare la posizione della squadra in classifica e a ottenere una salvezza. La società ha comunicato la fine del rapporto senza ulteriori dettagli. Vanoli non ricoprirà più il ruolo di tecnico della squadra viola.

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Le strade della Fiorentina e di Paolo Vanoli si separano ufficialmente, dopo una stagione difficile in cui però il tecnico è riuscito a risollevare la squadra viola dai bassifondi della classifica traghettandola verso una salvezza tranquilla. “La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. Il tecnico e il suo gruppo di lavoro – si legge in una nota – sono subentrati a novembre nel corso di una stagione che fino a quel momento aveva visto la squadra senza vittorie e all’ultimo posto della classifica. Solo una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza hanno permesso a Vanoli di ricreare le condizioni per ripartire e invertire la rotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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