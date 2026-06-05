Negli ultimi trenta giorni, le conversazioni su X hanno mostrato un aumento di attenzione nei confronti di Vannacci. Tuttavia, il sentiment generale si è fatto più negativo. La piattaforma, molto utilizzata, registra commenti e discussioni che evidenziano critiche e opinioni sfavorevoli, contribuendo a un clima di crescente tensione tra gli utenti.

Solo negli ultimi trenta giorni nelle conversazioni su X, una delle piattaforme più esposte ai conflitti cognitivi da parte dei gruppi di cyber-incursori che hanno compreso l’importanza della manipolazione dell’opinione pubblica digitale, il nome di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, è sempre più associato a una posizione fortemente filorussa, in particolare per quanto riguarda il conflitto tra la Russia e l’Ucraina. Monitorando il parlato sviluppatosi sul social media, è stato possibile censire i volumi di questa attenzione digitale che ha coinvolto complessivamente ben 10.161 account che hanno pubblicato in totale 25.839 post che a loro volta hanno generato un volume complessivo 27. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vannacci, cresce l'attenzione su X e anche il sentiment negativo

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