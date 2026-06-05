Val Nure e Chero Festival Al via la terza edizione con Alessandro Sallusti

Da ilpiacenza.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Sallusti apre la terza edizione del Val Nure e Chero Festival – Schegge di Storia, una rassegna culturale che coinvolge nove Comuni della valle. La manifestazione, iniziata questa estate, si concentra su cultura, informazione e incontri pubblici. La cerimonia di apertura si è svolta in una delle località coinvolte, segnando l’avvio di un programma che durerà tutta la stagione. La rassegna proseguirà con eventi e appuntamenti in diversi centri della zona.

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Sarà Alessandro Sallusti ad aprire ufficialmente la terza edizione del Val Nure e Chero Festival – Schegge di Storia, la rassegna culturale diffusa che per tutta l’estate attraverserà la Valnure coinvolgendo nove Comuni in un grande progetto dedicato alla cultura, all’informazione e all’incontro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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