Val Nure e Chero Festival Al via la terza edizione con Alessandro Sallusti
Alessandro Sallusti apre la terza edizione del Val Nure e Chero Festival – Schegge di Storia, una rassegna culturale che coinvolge nove Comuni della valle. La manifestazione, iniziata questa estate, si concentra su cultura, informazione e incontri pubblici. La cerimonia di apertura si è svolta in una delle località coinvolte, segnando l’avvio di un programma che durerà tutta la stagione. La rassegna proseguirà con eventi e appuntamenti in diversi centri della zona.
Sarà Alessandro Sallusti ad aprire ufficialmente la terza edizione del Val Nure e Chero Festival – Schegge di Storia, la rassegna culturale diffusa che per tutta l’estate attraverserà la Valnure coinvolgendo nove Comuni in un grande progetto dedicato alla cultura, all’informazione e all’incontro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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