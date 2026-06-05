Val Nure e Chero Festival Al via la terza edizione con Alessandro Sallusti

Notizia in breve

Alessandro Sallusti apre la terza edizione del Val Nure e Chero Festival – Schegge di Storia, una rassegna culturale che coinvolge nove Comuni della valle. La manifestazione, iniziata questa estate, si concentra su cultura, informazione e incontri pubblici. La cerimonia di apertura si è svolta in una delle località coinvolte, segnando l’avvio di un programma che durerà tutta la stagione. La rassegna proseguirà con eventi e appuntamenti in diversi centri della zona.