Le scuole della Val di Chio hanno annunciato la chiusura. Tra gli studenti, figura il solo bambino nato nel 2026, che è stato nominato alunno, rappresentante di classe e personale ATA nello stesso momento. La comunicazione ufficiale del Comune di Castiglion Fiorentino sottolinea l’importanza di partire dai documenti, lasciando ai lettori il compito di interpretare i dettagli.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Castiglion Fiorentino Ci chiedono chiarezza. E il Comune ha chiarisce che in Val di Chio, dall’inizio dell’anno, è nato un bambino solo. A quel punto anche la satira ha deciso di prendere appunti. CASTIGLION FIORENTINO – Dopo aver constatato che dall’inizio del 2026 in Val di Chio è nato un solo bambino, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere due plessi scolastici, giudicando eccessivo mantenere aperte intere scuole per un’utenza che potrebbe comodamente stare in un passeggino. “La situazione era diventata insostenibile” spiegano dagli uffici. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Val di Chio, chiudono le scuole: l’unico bambino nato nel 2026 nominato contemporaneamente alunno, rappresentante di classe e personale ATA

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