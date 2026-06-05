Uscita di sicurezza ostruita e capienza al di sopra dei limiti consentiti | licenza sospesa per un bagno al mare

Durante i controlli effettuati sulla spiaggia, gli agenti hanno riscontrato un bagno pubblico con un’uscita di sicurezza bloccata e una capienza superiore ai limiti consentiti. Per queste irregolarità, è stata sospesa la licenza dell’impianto. La Polizia locale ha proseguito con verifiche sugli stabilimenti balneari lungo il litorale, in occasione dell’avvio della stagione estiva.

Con l'avvio della stagione estiva, la Polizia locale continua svolgere controlli negli stabilimenti balneari del litorale ravennate. A seguito di un'ispezione svolta a Marina di Ravenna lo scorso primo maggio, sarebbero emerse una serie di gravi violazioni alle prescrizioni previste per lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

New 2026 Triumph TF 250-X Hits the Streets! Adventure & Style Like Never Before! | Full Review

Notizie e thread social correlati

Alle Maldive riprendono le ricerche dei corpi dei sub. Sospesa la licenza al 'Duke of York'Alle Maldive sono riprese le operazioni di ricerca dei corpi dei quattro subacquei italiani scomparsi in seguito a un incidente avvenuto giovedì...

Sospesa licenza a istituto di sicurezza e investigazione: utilizzava bodyguard con precedenti penaliLa Prefettura di Frosinone ha deciso di sospendere la licenza di un'azienda che fornisce servizi di sicurezza e investigazione.

Si parla di: Lavoratori in nero e condizioni degradanti in laboratorio di confezionamento: attività sospesa, titolare denunciato.

Uscita di sicurezza ostruita e blindata, chiuso il Crystal ClubLainate, notte fonda. Via Francesco Caracciolo 10. Insegna discreta: Crystal Club. Fuori, niente di che. Dentro, un centinaio di ragazzi sudati che ballano techno a volume da far tremare i vetri. ilgiornale.it

Faceva discoteca con licenza da bar, sospesa l'attività del Crystal ClubNon un bar ma una discoteca, per di più con una uscita d'emergenza chiusa a chiave e bloccata da mobilio, niente estintori e personale in nero: dopo un controllo ieri poco dopo mezzanotte di polizia e ... ansa.it