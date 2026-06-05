USA | ok ai nuovi aiuti a Kiev e sanzioni su gas e petrolio russi

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti militari e umanitari a Kiev, mentre sono state introdotte sanzioni su gas e petrolio russi. Le nuove restrizioni mirano a colpire le entrate del Cremlino, limitando le esportazioni di energia. Diciotto repubblicani hanno votato contro questa linea, opponendosi alle decisioni prese dai vertici di Washington. La decisione è stata presa con il sostegno della maggioranza dei legislatori.

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Come influenzeranno le nuove sanzioni energetiche le entrate del Cremlino?. Perché diciotto repubblicani hanno votato contro la linea di Johnson?. Chi è responsabile del drone precipitato in Romania?. Quali conseguenze avranno gli otto miliardi di dollari in prestiti a Kiev?.? In Breve Camera approva 1 miliardo di dollari diretti e 8 miliardi in prestiti a Kiev. 18 repubblicani votano a favore nonostante i tentativi di pressione di Mike Johnson. Drone precipitato a Galati in Romania il 29 maggio ferendo due persone. Missile russo colpisce dormitorio a Starobilsk uccidendo 21 studenti nella regione Luhansk. La Camera degli Stati Uniti approva l’Ukraine Support Act con nuovi aiuti e sanzioni alla Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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