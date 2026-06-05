Uomo di Cervinara assolto | il tribunale smentisce la simulazione di incidente

Notizia in breve

Il Tribunale di Avellino ha assolto un uomo nato nel 1987 di Cervinara, chiudendo il procedimento giudiziario riguardante una presunta simulazione di incidente. La sentenza ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare l’accusa. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione, senza ulteriori sviluppi legali.