Uomo di Cervinara assolto | il tribunale smentisce la simulazione di incidente
Il Tribunale di Avellino ha assolto un uomo nato nel 1987 di Cervinara, chiudendo il procedimento giudiziario riguardante una presunta simulazione di incidente. La sentenza ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare l’accusa. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione, senza ulteriori sviluppi legali.
Questo è il verdetto del Tribunale di Avellino che ha chiuso la vicenda giudiziaria di un uomo nato nel 1987 e originario di Cervinara.I fatti risalgono al 4 aprile 2020, quando il cittadino si recò presso la Stazione dei Carabinieri di Cervinara per presentare una denuncia nei confronti di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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