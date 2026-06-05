Una notte con la vincitrice del GFVIP | le dichiarazioni di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini ha festeggiato la vittoria nel Grande Fratello VIP con un evento chiamato Plumage Party nella capitale. Durante la serata, ha rilasciato le prime dichiarazioni sulla vittoria. La politica e showgirl ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel reality, senza fornire dettagli specifici. La serata ha visto la partecipazione di alcuni invitati, ma non sono stati comunicati altri particolari sull’evento.

Alessandra Mussolini celebra la vittoria del GFVIP con un meraviglioso Plumage Party nella Capitale. Le primissime dichiarazioni. Roma si é preparata ad accogliere il “Plumage Party”, l’evento ideato da Nando Moscariello per celebrare la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello VIP 2026. Fondatore di BMore Management e manager di Alessandra Mussolini, Moscariello ha curato ogni singolo dettaglio per questa serata indimenticabile al Royal Space di Palazzo Brancaccio. Leggi anche Sergio D’Ottavi ha un nuovo amore? Il nome che accende il gossip Per l’occasione, Alessandra Mussolini ha incontrato la stampa dichiarando: “Dare un sorriso a far divertire le persone, proprio a farli affezionare a questo programma, questa è stata già una grande vittoria, questo per me è stato bellissimo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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GRANDE FRATELLO VIP - VINCE ALESSANDRA MUSSOLINI - ANTONELLA ELIA SECONDA

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