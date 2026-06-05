Un incursore in congedo della Marina Militare ha risposto a Saviano affermando che la Decima appartiene alla storia della Marina. Ha precisato che il nome rappresenta il ricordo di uomini che hanno scritto pagine importanti della storia militare italiana e hanno servito lo Stato, escludendo motivazioni politiche o nostalgie. Questa dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sul significato del nome e sulla sua valenza storica.

ho letto le tue parole sul grido “Decima” pronunciato dagli incursori della Marina Militare e sento il bisogno di scriverti da uomo che ha servito l’Italia in uniforme, in patria e all’estero, compreso l’Afghanistan. Non per polemica, ma per offrire un punto di vista che troppo spesso viene ignorato.Chi ha indossato il basco degli incursori sa bene che la storia va conosciuta nella sua interezza, senza semplificazioni e senza sovrapposizioni che finiscono per cancellare fatti, uomini e tradizioni. Quando sento pronunciare il nome “Decima”, il mio pensiero non corre alla Repubblica Sociale Italiana né alle pagine più controverse della guerra civile italiana. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un incursore replica a Saviano: «La Decima appartiene alla storia della Marina»

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