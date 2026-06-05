El Diez era il più bravo: elegante, fantasioso, imprevedibile. El Nueve era il più tenace: non mollava mai, lottava su ogni pallone con la grinta di un mediano, e finché non aveva fatto gol non era contento. El Nueve diventò un campione, girò il mondo e guadagnò una montagna di soldi. El Diez si perse nelle strettoie della vita e, non sapendo come saltarci fuori, si sparò un colpo in testa piuttosto che finire in manette e marcire in una galera. El Nueve si chiamava Carlitos Tevez, e tutti sanno chi è. El Diez si chiamava Dario Coronel, e questa è la sua storia. Erano cresciuti nello stesso quartiere, il Fuerte Apache di Buenos Aires che non è esattamente il luogo più chic della capitale argentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un colpo alla tempia, così il "fratello" di Tevez (più bravo) decise di uscire di scena

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