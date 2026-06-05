Ultimissime Inter LIVE | riscattato Stankovic Palestra più vicino a breve l’annuncio su Chivu Gasperini chiude all’addio di Mancini
L'Inter ha riscattato il contratto di Stankovic. A breve verrà annunciato l'acquisto di Chivu. La palestra per i giocatori si avvicina alla conclusione, con l'apertura dell'imminente comunicazione ufficiale. Gasperini ha confermato che non ci sarà un addio di Mancini. Queste sono le principali novità in tempo reale sul lato nerazzurro.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 5 GIUGNO. Aleksandar Stankovic torna a casa! Ufficiale il riscatto da parte dell’Inter dal Club Brugge: il comunicato. Aleksandar Stankovic torna a casa! Ufficiale il riscatto da parte dell’Inter dal Club Brugge: il comunicato del club nerazzurro con tutti i dettagli Mercato Inter, il punto sulle mosse a centrocampo: Jones sorpassa Koné nelle preferenze. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Ultimissime Inter LIVE: Palestra più vicino, a breve l’annuncio su ChivuA breve sarà annunciata la nuova palestra per la squadra, più vicina alla sede principale.
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