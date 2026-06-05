Ultimissime Inter LIVE | riscattato Stankovic Palestra più vicino a breve l’annuncio su Chivu Gasperini chiude all’addio di Mancini

Notizia in breve

L'Inter ha riscattato il contratto di Stankovic. A breve verrà annunciato l'acquisto di Chivu. La palestra per i giocatori si avvicina alla conclusione, con l'apertura dell'imminente comunicazione ufficiale. Gasperini ha confermato che non ci sarà un addio di Mancini. Queste sono le principali novità in tempo reale sul lato nerazzurro.