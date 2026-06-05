Venerdì, 185 prigionieri ucraini sono tornati in patria dopo uno scambio con la Russia, secondo il quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Alla ricezione, si sono svolti festeggiamenti e momenti di commozione tra le famiglie. La restituzione è avvenuta nel rispetto degli accordi tra le parti, senza dettagli aggiuntivi sui luoghi o le modalità. La notizia è stata diffusa tramite comunicato ufficiale.

Centottantacinque ucraini sono tornati a casa come parte di uno scambio di prigionieri di guerra con la Russia venerdì, ha detto il quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Secondo le informazioni ufficiali, il gruppo comprendeva militari e un civile. Il personale militare ha prestato servizio nelle forze armate ucraine, nella guardia nazionale e nel servizio di guardia di frontiera statale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che molte delle persone rilasciate sono state fatte prigioniere nel 2022. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, i prigionieri liberati da Mosca tornano a casa: i festeggiamenti e la commozione

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