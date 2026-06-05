Tutto sulla notte di Kilian Paris | location ospiti e nuove fragranze da portare ovunque
Durante la notte di Kilian Paris a Milano, l'evento ha riunito ospiti e appassionati di fragranze in una location dedicata. Sono state presentate nuove profumazioni, mentre i partecipanti hanno potuto assaporare cocktail ispirati alle fragranze stesse. L’evento, organizzato con la collaborazione di Vanity Fair, si è svolto in un’atmosfera di festa e scoperta, con un pubblico interessato alle novità olfattive e alle combinazioni di profumi e drink.
La serata si è aperta con una cena privata sulla terrazza di Giacomo Arengario, dove il founder Kilian Hennessy ha accolto un selezionato parterre di ospiti provenienti dal mondo dell'arte, della danza, del cinema e dello spettacolo. Affacciato sul Duomo di Milano, il ristorante ha ospitato il primo capitolo di questa celebrazione dedicata all'universo del brand. La serata è proseguita alla Galleria Meravigli con una atmosfera che invitava a divertirsi senza pensare al domani. Tra gli ospiti, circa mille persone, erano presenti talent, creators, personaggi del mondo beauty e fashion, tutti friends della maison di profumeria fondata da Kilian Hennessy e oggi parte del gruppo Esteé Lauder. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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