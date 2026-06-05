Tutto sulla notte di Kilian Paris | location ospiti e nuove fragranze da portare ovunque

Notizia in breve

Durante la notte di Kilian Paris a Milano, l'evento ha riunito ospiti e appassionati di fragranze in una location dedicata. Sono state presentate nuove profumazioni, mentre i partecipanti hanno potuto assaporare cocktail ispirati alle fragranze stesse. L’evento, organizzato con la collaborazione di Vanity Fair, si è svolto in un’atmosfera di festa e scoperta, con un pubblico interessato alle novità olfattive e alle combinazioni di profumi e drink.