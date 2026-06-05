Turrita d' Oro a Mamdani Lepore rivendica | È molto amato e si ispira a Bologna

Notizia in breve

Il sindaco ha attribuito la Turrita d'Oro a Mamdani, sottolineando che il riconoscimento è molto apprezzato e che si ispira a Bologna. Ha inoltre invitato la destra a lasciare le polemiche, accusandola di inseguire il cosiddetto ‘coniglio nero’, riferendosi a Vannacci. Ha concluso dicendo che è compito del governo assumersi le proprie responsabilità.